Genç Milli Curling Takımları, Finlandiya'ya gitti





İSTANBUL (AA) - Finlandiya'nın Lohja şehrinde 3-10 Ocak tarihlerinde yapılacak Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımlar, bu ülkeye gitti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erzurum'da kampta bulunan erkek ve kadın genç milli takımları, Lohja'ya hareket etti.

Kafileyi Finlandiya'ya federasyon başkan vekili Ahmet Çelebi ve yönetim kurulu üyesi Erdal Karahan yolcu etti.

Dünya Gençler Curling Şampiyonası'na katılacak milli takımların kadrolarında şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: Mihriban Polat, Şeyda Barış, Kader Macit, Hilal Nevruz, Elanur Parlayanyıldız,

Erkekler: Oğuzhan Karakurt, Haydar Demirel, Mahsun Çelebi, Enes Çağlayan, Tunç Esenboğa.