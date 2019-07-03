Genç milli boksörlerin Kastamonu'daki kampı sürüyor





KASTAMONU (AA) - Genç Erkek Boks Milli Takımı, eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 20 sporcu katılıyor.

Sporcular şampiyonaya, antrenman maçların yanı sıra günde çift idmanla hazırlanıyor.

Milli takım antrenörlerinden Naci Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 49 kilodan +91 kilograma kadar 10 sıklette sporcuları bulunduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlandıklarını belirten Oral, "Hazırlık maçı gibi maçlar yapıyoruz. Geldiğimiz günden bugüne kadar neler yaptık, ne aşamadayız görmüş oluyoruz. Çocuklar çok güzel aşama kaydetti." dedi.

Avrupa Şampiyonası'na kadar üç etap kamp programları bulunduğunu dile getiren Oral, "Mücadele sporu olmasından dolayı sporcuların arasında tatlı bir rekabet var. Hepsi arkadaş, hepsi dost ama rekabet olunca antrenmanlar görsel açıdan daha keyifli hale geliyor. Antrenman maçlarımız gerçeği aratmayacak kadar müsabaka havasında geçiyor. Sporcuların başarılı olacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli boksör Metehan Adıgüzel da 7 yıldır boks yaptığını anlatarak, "Dört Türkiye şampiyonluğum var. Kampımız çok iyi gidiyor. Takım halinde çok güzel hazırlanıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Samet Gümüş de Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası turnuvada da derecesi bulunduğunu vurgulayarak, "Çok çalışıyoruz. Alnımızın teriyle bayrağımızı dalgalandıracağız. Hedefim Avrupa şampiyonluğu." diye konuştu.



