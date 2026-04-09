Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi, dün akşam saatlerinde modern zamanların getirdiği kimliksizleşme ve şiddet arzusunun sahnesi oldu. Geçmişin ‘ayıp’ ve ‘edep’ kavramlarından koparılan gençler, kendilerini ihbar eden yaşıtlarını sokak ortasında linç etmeye kalkıştı. Sözde özgürlükçü ideolojilerin ‘kendi adaletini sağlama’ zehriyle doldurduğu genç kuşaklar, insani değerleri ayaklar altına alarak vahşetin başrolüne soyundu.

Bursa İnegöl ilçesinde iki genç kız daha önce tartıştığı yaşıtı ile saç saça kavga etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç kız, Eskişehir'de yaşanan kavgada kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle tartıştıkları yaşıtı ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu ile görüntülendi. Daha sonra genç kızlar olay yerinden ayrıldı.