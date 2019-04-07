Genç Kızlar Güreş Milli Takımı'nın Yalova kampı - Milli takım teknik direktörü Murat Gençtürk:"42 sporcumuzla günde çift antrenman yapıyoruz. Hazırlıklarımız şu anda sorunsuz bir şekilde devam ediyor"



YALOVA (AA) - Genç Kızlar Güreş Milli Takımı, 17-21 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası öncesi Yalova'da hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında bulunan Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek için mücadele edecek millilerin Yalova kampı devam ediyor. 90. Yıl Spor Salonu'nda teknik direktör Murat Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen kampta 42 sporcu yer alıyor. Genç Kızlar Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Gençtürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'daki kamp dönemi boyunca Antalya'daki organizasyona hazırlanacaklarını belirterek, "42 sporcumuzla günde çift antrenman yapıyoruz. Hazırlıklarımız şu anda sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Antalya'daki turnuva sonunda, 3-7 Haziran tarihlerinde İspanya'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nın kadrosunu da oluşturacağız." diye konuştu. Millilerin Yalova kampı, 16 Nisan Salı günü tamamlanacak.

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