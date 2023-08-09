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Yaşam Genç kızın sır ölümü! Yoksa saç boyası yüzünden mi öldü?
Yaşam

Genç kızın sır ölümü! Yoksa saç boyası yüzünden mi öldü?

Yeniakit Publisher
2023-08-09 14:20:00 -
Genç kızın sır ölümü! Yoksa saç boyası yüzünden mi öldü?

İzmir’de 20 yaşındaki genç kız evinde saçlarını boyarken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Deniz Demirbayraklı yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından ise ‘Genç kız saç boyası yüzünden mi öldü? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Ege Üniversitesi'nde okuyan Deniz Demirbayraklı (20) isimli genç kız, evinde aniden rahatsızlandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yeni Asır'ın haberine göre, Deniz Demirbayraklı'nın ölümünün ardından arkadaşından alınan bilgiye göre Demirbayraklı, evde saçlarını boyarken aniden bağırmaya başlayıp fenalaştı.

Yapılan inceleme sonrası genç kızın alerjik rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde acil serviste ölen genç kızın bedeninde ateşli silah veya kesici delici alet yarası gibi bulgulara rastlanılmadı.
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Savcının talimatıyla genç kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Muğla Dalaman'da otel işletmecisi anne Sevtap Demirbayraklı sinir krizi geçirirken, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

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