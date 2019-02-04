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Genç kızın dramı yürekleri yaraladı! "Ölülerin kıyafetleriyle büyüdüm"

Adana'da doğuştan kalça çıkığı sakatlığı olan ve parasızlık yüzünden tedavi olamayan 23 yaşındaki Birsen Taş'ın anlattıkları, yürekleri burktu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:52
Genç kızın dramı yürekleri yaraladı! "Ölülerin kıyafetleriyle büyüdüm"

Adana'da doğuştan kalça çıkığı rahatsızlığı olduğu için bir ayağını yeterince kullanamayan, 3 kardeşi de zihinsel engelli olan genç kız, "Fakirlikten ölü kıyafeti giyerek büyüdüm, hâlâ ölü yatağında yatıyorum. Okuyup doktor olmak isterdim ama olmadı. İyileşip herkes gibi mutlu olmak istiyorum" dedi.

Rabia (48) ve Recep Taş'ın(60) 5 çocuğundan biri olan 23 yaşındaki BirsenTaş, annesi evde doğum yaptığı sırada doğuştan kalça çıkığı ile dünyaya geldi. Maddi imkansızlıklar yüzünden ailesi tarafından tedavisi yaptırılamayan ve sakat vaziyette büyüyen genç kız, ayağını yüzde yüz kullanamıyor. Yaşlı anne ve babanın çalışmadığı, 4 kardeşin 3'ünün zihinsel engelli olduğu aile, hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyorlar.

Tedavi olmak istediğini anlatan Taş, "Benim hayatım film gibi yani yaşadığımız hayat kötü. Çocukluğumdan beri hep alay edildim şiddet gördüm. El gibi giyinemedim. Annem bizi ölülerden kalan kıyafetlerle büyüttü. Ben 23 yaşındayım ve hâlâ hayatını kaybeden birinin yatağında yatıyorum. Okulda arkadaşlarımın artıklarını yerdim, kimse görmesin diye de saklanırdım" dedi.

Dünyaya kalça çıkığı sorunu ile geldiğine dikkat çeken Taş şunları kaydetti:

"Kimse de ilgilenmeyince sakat kaldım. Şu anda çok ağrılarım var. Hangi doktora gittiysem çare bulamadılar. Ben engelliyim ve ayağımın olmasını çok istiyorum. Buradan bütün doktorlara sesleniyorum bana yardımcı olsunlar. Ayağımdan dolayı bir iş yapamıyorum dışarı çıkamıyorum giyinemiyorum. Arkadaşlarım hep alay ediyorlar. Benim de hayallerim var. Genç bir kızım. Ben de evlenip gelinlik giymek istiyorum. Ama olmadı. Bu duruma çok üzülüyorum. Hayırseverlerin verdikleri parayı biriktirip hastaneye gidiyorum bir ümitle ama hep boş çıktı. Biz 4 kardeşiz 3’ü engelli. Onların iyi bir hayat yaşamasını istiyorum. Her insan gibi onlar da yesin, içsin tek isteğim bu."

Ortaokula kadar okuyabildiğini anlatan Taş, "Ben ortaokulu bitirdim daha sonra liseye gittim. Durumumuz kötü olduğu için ve ayağımdaki problemlerden dolayı bıraktım. Ben doktor olmak isterdim. Çünkü benim gibi çaresizlere para almadan iyilik yapardım. Bütün hastaları iyileştirmek isterdim en büyük hayalim doktor olmaktı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:52
  1. Adana
  2. Birsen Taş
  3. Doğuştan sakat genç kız
  4. yardıma muhtaç aile
  5. Genç kızın dramı
  6. yürekleri yaraladı

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  • Yusuf canYusuf can21 dk önce
    Kızım o senin ayıbın değil bizim gibi duyarsız insanları ayıbı vede vebali

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