  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin’de ‘Benat suikastı’ tartışması alevleniyor: Fetih Hareketi’de araştırılmasına destek verdi
Suudi Arabistan’a gönderilen 3 İHA imha edildi!
Genç kızın ailesi kaza haberini alınca kahroldu
Kanada’da skandal! Kilise okulunun bahçesinde 752 çocuk cesedi kalıntısı bulundu
Gündem Genç kızın ailesi kaza haberini alınca kahroldu
Gündem

Genç kızın ailesi kaza haberini alınca kahroldu

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza haberini alan genç kızın ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 01:53:00 -
Genç kızın ailesi kaza haberini alınca kahroldu

Alınan bilgiye göre, Serkan Yıldız yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil, Çevre yolu Fatih Nizamiye kavşağında Akın Tınas yönetimindeki 03 BM 376 plakalı otomobille çarpıştı. 06 BN 6432 plakalı otomobil, daha sonra refüjdeki direğe çarparak devrildi.

Kazada, devrilen otomobildeki Ezgi Aslanbek, (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Halil İbrahim Karataş (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Durumu iyi olan yaralı Karataş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aslanbek'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki morga götürüldü.

Olay yerine gelen genç kızın ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay