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Aktüel

Genç Kızılay Gönüllüleri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Bayburt Genç Kızılay gönüllüleri Babalar Günü’nde Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 08:48:24 -
Genç Kızılay Gönüllüleri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Bayburt Genç Kızılay gönüllüleri Babalar Günü’nde Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.


Vali Epcim, Genç Kızılay Bayburt Başkanı Hasan Türkoğlu ile beraberindekilerden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.


Pandemi sürecinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına Kızılay ve Genç Kızılay’ın gönüllü olarak önemli destek sağladığını belirten Vali Epcim, bu yönüyle Bayburt’ta dayanışma ve yardımlaşma adına güzel bir birliktelik sağlandığını ifade etti.


Vali Epcim, gösterdikleri duyarlı davranış ve özverili çalışmalarından ötürü heyete teşekkür ederek üstün başarı ve kolaylık diledi.


Heyet adına söz alan Genç Kızılay Bayburt Başkanı Hasan Türkoğlu ise Vali Epcim’in Babalar Günü’nü kutlayarak, yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

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