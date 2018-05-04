THY - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Genç kızı kurtarmak isterken Manavgat Irmağı'nda kayboldu

Antalya'da Manavgat Irmağı'na düşen Ezgi Çiçek'i (22) kurtarmak isteyen Cihan Toplar (25), girdaba kapılarak ırmakta kayboldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:20
Genç kızı kurtarmak isterken Manavgat Irmağı'nda kayboldu

Olay saat 18.00 sıralarında, Manavgat Irmağı'nda meydana geldi. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, Çiçek'i kurtarmak için ırmağa atladı. Ezgi Çiçek'e ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ezgi Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı. Çevredeki vatandaşlar ise ırmak üzerindeki köprüye çıkarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. Pek çok kişi bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. 

Ekipler, havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarını yarın sabah devam etmek üzere sonlandırdı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:20
  1. Antalya
  2. antalya
  3. manavgat
  4. ezgi çiçek
  5. cihan toplar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı konuştu
    1. Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı..
    2. Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş..
    3. Payitaht Abdülhamid'de geceye damga..
    4. 50 milyon seçmenin bilgisini..
    5. Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e..
    6. Muharrem İnce hala Twitter hesabını..
    7. Başakşehir'e darbe vuran Sivasspor'dan..
    8. Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi..
    9. Albaraka Türk'ten Avrupa'da bir ilk..
    10. 'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'
    11. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    12. Esenler'de sokak ortasında cinayet
    13. Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı açılıyor
    14. Elazığspor ve İstanbulspor puanları..
    15. 1. Lig'de çılgın maç! 100 gol yiyerek..
    16. İşte Beşiktaş'ın savunması! 'Gelecek..
    17. Piknik alanında çıkan yangın maddi..
    18. Fransa'da sular durulmuyor
    19. Sırrı yine saçmaladı! 'Akşener ikinci..
    20. Arda Turan çılgına döndü!
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."