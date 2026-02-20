Genç Kalemlerden Güçlü Ses: 'Genç Baskı' Yeni Sayısıyla Yayında

HABER MERKEZİ

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı “Genç Baskı” gazetesi, yeni sayısıyla raflardaki yerini aldı. Genç iletişimcilerin teorik bilgilerini sahaya taşıdığı, emek ve heyecanla hazırlanan gazete; hem üniversite gündemini hem de Yozgat’ın yerel nabzını tutmaya devam ediyor.

Gazetecilik mesleğine gönül veren öğrencilerin haber yazımından röportaja, sayfa tasarımından fotoğraf seçimine kadar tüm aşamalarında aktif rol aldığı “Genç Baskı”, uygulamalı eğitimin somut bir ürünü olarak dikkat çekiyor. Bu sayıda, Bozok Üniversitesi’nde gerçekleşen akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlere geniş yer verilirken; Yozgat genelinde yayın yapan yerel gazetelerin temsilcileriyle yapılan söyleşilerle yerel basının sesi de sayfalara taşındı. Böylece öğrenciler, sadece kampüs sınırlarında değil, şehir basınının dinamikleri içinde de deneyim kazanma fırsatı buldu.

Genel Yayın Yönetmenliğini Prof. Dr. Erdem Güven’in üstlendiği “Genç Baskı”, genç gazetecilerin mesleki etik, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Akademik rehberlikle şekillenen içerikler, öğrencilerin özgün bakış açılarıyla harmanlanarak okuyucuya ulaşıyor.

Her yeni sayısında tecrübesini artıran gazete, öğrencilerin mesleki portföylerine güçlü bir referans niteliği taşırken; üniversite ile şehir arasında bir köprü görevi görmeyi sürdürüyor. “Genç Baskı”, adından da anlaşılacağı üzere genç kalemlerin güçlü sesi olmaya ve yerelden yükselen habercilik anlayışını büyütmeye devam ediyor.