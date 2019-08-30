Genç kadının çantasını zorla alıp kaçtılar Adıyaman’da, genç bir kadının çantasını zorla alıp kaçan yaşı küçük şahıslar kayıplara karıştı.

Adıyaman’da, genç bir kadının çantasını zorla alıp kaçan yaşı küçük şahıslar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında yolda yürüyen Y.T., isimli genç kadının yanına yaklaşan yaşı küçük bir kaç şahıs, genç kadının çantasını zorla alarak kaçtı.İçerisinde 150 TL para ve şarj aleti bulunan çantayı alan şahıslar olay yerinden kaçarak hızla kayıplara karışırken olaydan hemen sonra durumu fark eden mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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