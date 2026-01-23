Genç İHH 2025’te on binlerce gence ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın gençlik kuruluşu olan Genç İHH, 2025 yılında birçok farklı alanda çalışmalarda bulundu. Genç İHH tarafından, teşkilat çalışmaları kapsamında 65 il, 2 ülke ve 104 üniversitede eğitim, sosyal faaliyet ve farkındalık çalışmaları yürütüldü. Konferanslar, seminerler, kitap tahlilleri, yürüyüşler, basın açıklamaları, resim sergileri, stant çalışmaları ve atölyeler düzenlendi.

Genç İHH, eğitim çalışmaları çerçevesinde 3 farklı alanda yaz kampları düzenledi. Psikososyal Destek Kampı’na ilgili alanlarda eğitim gören 39 üniversite öğrenci katıldı. Girişimcilik Kampı ise 36 kişinin katılımıyla düzenlendi. Teknoloji alanında çeşitli seminer ve atölye çalışmalarının gerçekleştiği Teknopark Kampı’nda da 41 öğrenci yer aldı.

Gençlerin İslâmî İlimler alanındaki bilgilerini artırmaları amacıyla düzenlenen Davetçi Okulu programı İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa’da düzenlendi. 14 hafta süren programa 133 genç katıldı.

Filistinle ilgili farkındalık çalışmaları

Yıl boyunca, Filistin halkına yönelik süregelen işgal, abluka ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen etkinliklerde, kamuoyunun dikkatinin Filistin’de yaşanan işgale çekilmesi, mazlum halkla dayanışmanın güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun sorumluluk almaya davet edilmesi hedeflendi.

PSD çalışmaları düzenlendi

Üniversite Komisyonu çalışmaları çerçevesinde ise, Türkiye genelinde 14 ilde faaliyet gösteren Psikososyal Destek (PSD) ekiplerine yönelik olarak “Psikososyal Destek Nedir?” teması ile okuma programları düzenlendi. 4 haftalık Anne-Çocuk Duygu Atölyesi’nin ilk 3 hafta eğitimleri tamamlandı. Bu süreçte psikolog ve ruh sağlığı alanlarında eğitim gören 8 oyun ablasının desteğiyle toplam 35 çocuk ve annesine ulaşılarak duygu farkındalığını güçlendirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Ayrıca, Psikoloji, PDR, Sosyoloji ve Sosyal Hizmet bölümlerinde eğitim gören 30 üniversite öğrencisinin katılım sağladığı 12 haftalık Çocuk Psikolojisi Okumaları; 4 modül hâlinde yürütülen kitap tahlilleri, uzman psikologlar tarafından verilen seminerler ve atölye çalışmalarıyla tamamlandı.

Üniversite öğrenci topluluklarının akademik, teknolojik, sosyal ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarını destekleyen ÜNİDES programı kapsamında, İyiliğin Geleceği kulüpleri aracılığıyla 7 farklı ilde yürütülen 9 proje destek almaya hak kazandı.

Çeşitli alanlarda akademiler gerçekleşti

Genç İHH mesleki gelişim alanındaki çalışmaları kapsamında ise, Balat Medya ve Sinema Akademisi’nin paydaşları arasında yer alıyor. Akademi, sinema ve medya alanlarına ilgi duyan ve ilgili bölümlerde eğitim gören 96 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genç İHH, Öğretmen Akademisi de online, yüz yüze ve uygulamalı atölyeler ile 12 ilde düzenlendi.

Genç İHH’nın bir diğer akademisi olan İnsani Diplomasi Akademisi’nde ise 80 kişi programa kabul edilirken, süreci başarıyla tamamlayan 31 kişiye sertifika verildi. 8 hafta süren eğitimler kapsamında, Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlenen “Savaş” temalı sempozyuma da katılım sağlandı.

22 ilde Pusula Genç Etkinliği

Genç İHH Lise Komisyonu tarafından, 22 ilde 35 hafta boyunca devam eden Pusula Genç isimli etkinlik düzenlendi. 668 öğrencinin katıldığı programda, Kur’an-ı Kerim eğitimleri, haftalık dersler ve sosyal faaliyetler gerçekleşti.

30 Kasım’da düzenlenen etkinlikte ise, 52 ilde 3 bin 200 liseli sabah namazında camilerde buluştu.

Genç İHH Ortaokul Komisyonu’nca 2025 yılı boyunca eğitim ve sosyal gelişimi destekleyen programlar yürütüldü. Muhabbet Okulu ile, kış döneminde 17 ilde 229 öğrenciye, yaz döneminde ise 35 ilde 4 bin 200 öğrenciye ulaşıldı. Kitap tahlili programları, 24 ilde 461 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilirken, diğer eğitim faaliyetleri 13 ilde 893 öğrenciyle hayata geçirildi. Sosyal faaliyetler kapsamında ise 26 ilde 842 öğrenci çeşitli etkinliklere katıldı.

43 ilde cami buluşmaları düzenlendi

İHH Çocuk Birimi tarafından da 2025 yılı içerisinde camilerde 4 buluşma gerçekleştirildi. 43 ilde düzenlenen cami buluşmalarına 8 bin 900 çocuk katıldı. Ramazan ayının heyecanı, 41 şehirde 25 bini aşkın çocukla birlikte yaşandı. Ramazan’ın ruhunun sokaklara taşınması amacıyla 18 ilde 3 bin çocuğun katılımıyla fener alayı düzenlendi. İHH Çocuk, Filistin davası konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 6 bin 150 çocukla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirdi.

Ramazan ayında 39 ilde program düzenlendi

18-25 yaş aralığındaki açık öğretim üniversiteye devam eden, medrese ve benzeri kurumlarda eğitim alan öğrenciler, mezunlar ve çalışanlara yönelik çalışmalar yürüten Genç İHH Aktif Gençlik Birimi de 2025 yılında birçok faaliyette bulundu. Birim, açık öğretim sınavı, KPSS ve üniversite sınavlarında okul bahçelerinde emanet masaları kurdu. Sınava giren öğrencilerin eşyalarının ücretsiz olarak sınav bitimine kadar emanet alındığı çalışma, 16 ilde toplam 23 sınavda uygulandı. Genç İHH Aktif Gençlik Birimi, 2025’te 15 ilde 25 medrese ve Kur’an kursu ziyaret ederek ders halkaları kurdu ve çeşitli faaliyetlerde bulundu. Ramazan ayında İftara 5 Kala, Bir Pabuç Mutluluk, Vefa İftarları, Çat Kapı İftar gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Programlar, 39 ilde uygulandı.

Bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapıldı

Genç İHH Akademi ve Teknoloji Organizasyon Merkezi (ATOM) ise, 2025 yılında gençlerin bilim, teknoloji ve düşünceyle kurduğu bağı güçlendirmek amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda, 97 kişinin katılımıyla Bilimsel Sohbet Oturumları ve İslam ve Bilim Akademisi düzenlendi. Okuma ve analiz kültürünü güçlendirmek amacıyla makale ve kitap tahlilleri yapılırken, uygulamayı öğrenmeyi önceleyen TeknoBilim ve TeknoGenç atölyeleri gerçekleştirildi. İletişim ve ifade becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen Speaking Club çalışmaları, 367 katılımcıyla en yaygın faaliyetlerden biri olurken, teknik yetkinliği artırmak amacıyla verilen python ve drone eğitimleri düzenlendi.

Genç İHH, gençlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor.