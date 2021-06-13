  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birlikte kamera karşısına çıkmayacaklar

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Gündem Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Gündem

Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia

İstanbul Kadıköy'de pansiyonun penceresinden düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in ölümü şüpheli bulundu. 29 yaşındaki hemşirenin babası, kızının pansiyonda kaldığı erkek arkadaşının tutarsız ifadeler verdiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:10:00 - 2021-06-13 10:22:59
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia

Hemşire Şebnem Köker, İstanbul Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 5. kattaki odasından düşerek yaşamını yitirdi.

İzmir'de bir hastanede çalışan Köker'in babası, kızının ölümünü şüpheli buluyor. Baba Abdullah Köker, "Bir odada iki kişi kalıyor biri düşüp ölüyor diğer kişi olay tanığı oluyor sanık olmuyor. Ben şüpheli değilim. Ben eminim benim kızım burda katledildi" dedi.

Köker, Şebnem'in pansiyonda birlikte kaldığı erkek arkadaşı T.B.'nin çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.

Acılı baba, "Olayı farklı şekilde anlatıyor. İlk ifadesinde ben lobiye indim diyor içki almaya diyor yukarı çıkarken gürültü duydum odaya gittim kapı kilitli diyor aşağıya indiğimde pencereden atmış diyor. Diğer ifadesinde odadaydım ben yatarken Şebnem salonda yatarken ben uzandım ses duydum fırladım diyor. Sonra pencere açık baktığımda şebnem aşağıda diyor" şeklinde konuştu.

Hemşirenin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Abdullah Köker, "En son 11'i 6 geçe arkadaşına mesaj atıyor, "Gelin beni burdan kurtarın diyor." Ben cinayet olduğundan adım gibi eminim" ifadelerini kullandı.

Şebnem Köker'in kesin ölüm sebebini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sassas

Ne hale geldik sanırım avrupa istediğini aldı en büyük değerlerimizden biri olan aile yapımızı yıktılar evlat babayı anneyi dinlemez baba anne evladı dinlemez anlamaz oldu hemşire kardeşimizin ölümü gibi çok ölüm duyuyoruz düzensiz yaşam brey istediği gibi bu gün biri yarın bir başkası ile yaşıyor geziyor evlatlarımız sonrada meçhul bir şekilde öldürülüyor çünkü gayri meşru bir hayat yaşamı sunuldu millete acilen aile yapımızı korumanın yollarını öğrenmeliyiz manaviyata önem vermeliyiz depreme önlem almak için nasıl çalışılıyorsa buda bir ulusun depremidir iyi bir insan yetiştirirsek düzensiz yaşam olmaz aile içi şidete dur deriz
  • Yanıtla

Zafer

Bir genç kız evli bir adamla geceliyor. Bir nedenle kız pencereden düşerek, atlayarak veya atılarak ölüyor. Acı büyük. Tuhaf olan ise, sanki evli bir erkekle geceleyen genç kız haberinin toplumu hiç rahatdız etmemesi, bir türlü sahip olmadıklatı kızlarına, kız babalarının utanmadan sahip çıkmaları. Ve, media. Bu olaylarda hayatın normal akışına uygun bir haber dili kullanmaları.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay