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Genç girişimciye 200 bin lira hibe

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verileceğini açıkladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:39
Genç girişimciye 200 bin lira hibe

Genç girişimcilerin, katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan BİGG Programı’nın 2018 yılı ikinci çağrısı bugün açılıyor. Teknogirişim Sermayesi Desteği alabilmek için yapılan başvurular, akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek. Uygulayıcı kuruluşlar ise eğitim, mentorluk, kuluçka, iş birliği ağlarının kullanımı, iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek.

BAŞVURU TÜBİTAK’A YAPILACAK

Programa “Akıllı Ulaşım”, “Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Sanayide Dijital Dönüşüm”, “İletişim ve Sayısal Dönüşüm”, “Sağlık ve İyi Yaşam” ile “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” başlıklı tematik alanlarda başvuru yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı’nın sıkı takipçisi olduklarını belirterek, “Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin lira tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek” açıklamasında bulundu. BİGG 2018 yılının ilk çağrısına 3 bin 323 girişimci başvuru yaptı ve 146 girişimci Tekno Girişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı. İkinci çağrı için yapılan müracaatların en hızlı şekilde değerlendirileceği belirtildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:39
  1. Teknogirişim Sermayesi Desteği
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. hibe

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