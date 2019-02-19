0553 313 94 23

Genç girişimcilere 200 bin TL hibe desteği

Dijitalleşme ve iletişim alanlarında çözümler geliştiren genç girişimciler KWORKS BiGG programı ile TÜBİTAK tarafından verilecek 200 bin TL’lik hibe desteğine hazırlanıyor.

19 Şubat 2019 Salı 09:47
Genç girişimcilere 200 bin TL hibe desteği

Dijitalleşme ve iletişim alanlarında çözümler geliştiren genç girişimciler KWORKS BiGG programı ile TÜBİTAK tarafından verilecek 200 bin TL’lik hibe desteğine hazırlanıyor.



Koç Üniversitesi’nin vizyonuyla uyumlu şekilde üretilen yeni bilginin toplumda faydaya dönüşmesini hızlandırmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS, geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019’da da Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Destekleme Programı uygulayıcı kuruluşu olarak Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine destek vermeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, programda, dijitalleşme ve iletişim alanlarında bir fikre sahip olan genç girişimcilere 200 bin TL’ye varan hibe desteğine erişim için ihtiyaç duyacakları temel eğitim ve mentorluk hizmetleri ile iş planı ve iş modeli geliştirme desteği veriliyor. Genç girişimciler 15 Mart 2019 tarihine kadar KWORKS BİGG Programı internet adresindeki formu doldurarak tamamen ücretsiz olan programa başvurabilecek.



Türkiye’nin dev şirketlerinden mentorluk desteği



Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Destekleme Programı’nın geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdiklerini belirten KWORKS Direktörü Dr. Mahmut Özdemir, “Genç girişimci adaylarına iş fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları eğitim, mentorluk, teknolojik altyapı, müşteri ağına erişim gibi birçok konuda destek sağlıyoruz. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, blockchain, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanarak dijital dönüşümü hızlandıracak girişimci adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz. Onlara fikirlerinin pazar ve teknik doğrulamalarını yaptırarak şirketleşme öncesi ihtiyaç duydukları desteği sağlayacağız.” dedi. Ayrıca Özdemir, Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirket ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte tasarlanan KWORKS BiGG Programında girişimcilere Arçelik, Koçfinans, Zer, Inventram ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya gelme olanağı sunduklarını da ekledi.



Programın kapıları üniversite öğrencisinden profesyonellere geniş bir kitleye açık



KWORKS BiGG programına örgün eğitim veren bir üniversitenin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olacak öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce alan adaylar başvurabiliyor. Programa başvurabilmek için ayrıca daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak ve ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:47
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
    1. Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
    2. Trump: Bu bir darbe girişimidir!
    3. Fibroderms ile vücut çatlaklarına son..
    4. Siyonistlerin AKSA provokasyonu
    5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    6. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    7. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    8. Elazığ’da terör operasyonu: 1’i HDP..
    9. İstanbul Emniyeti ile İstanbul Barosu..
    10. Selçuklu Mezarlığı kar altında
    11. Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm..
    12. Aksaray patates ekimi yasaklanmadı
    13. Yanan evden çıkamadı
    14. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    15. FETÖ'nün Jandarma Genel..
    16. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet..
    17. Fiyatı yükseliyordu! Hükümet harekete..
    18. Sınavda kopya çektiği iddiası ile..
    19. Prens, İngiliz yalakalığında
    20. Kış mevsiminde cilt problemlerine..
    21. Hamilelik sonrası sarkan derilere..
    22. FETÖ’nün kadın sorumlusu Yasemin Ö...
    23. Konut satışları 24 bin 82 adet azaldı
    24. FETÖ'nün kritik ismi enselendi!
    25. Mevlüt Uysal Büyükçekmece’de CHP’nin..
    26. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    27. (Özel) Yağmur bebek tıp literatürüne..
    28. FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
    29. Kaçakçıların elinden..
    30. Benzinden sonra sıra motorinde
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü