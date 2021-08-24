Genç girişimciden büyük başarı

Karçaaltıncaba, santrali büyütmek için de kolları sıvadı. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden geçen yıl mezun olan Karçaaltıncaba, çiftçilik yapan ailesinin tarıma elverişsiz arazilerini değerlendirecek işletme kurmak istedi. Kadın girişimcilere sunulan teşvikleri araştıran Karçaaltıncaba, güneş enerjisi santrali için bir yıla yakın projelendirme süreci sonunda toplam yatırımın yüzde 55’ine denk gelen 2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

Elektrik üretimi yapıyor

Karçaaltıncaba’nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi. Rana Karçaaltıncaba, Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi’nde güneş enerjisi santrali kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurduğunu hatırlattı. Kurumdan aldığı destekle kurduğu santralde 2 aydır elektrik üretimi yaptığına işaret etti.

2 aydır faaliyette

Ürettikleri enerjinin, elektrik dağıtım şirketi üzerinden çevredeki hanelere ve iş yerlerine verildiğini anlatan Karçaaltıncaba, şunları aktardı: “Proje, bir yıldır sürüyor fakat tesisimizin aktif olarak elektrik üretimi yapması yaklaşık 2 aylık bir süreç. 2 aydır burada faaliyetteyiz. Civardaki dört yerleşim biriminin 2 aydır tüm elektrik ihtiyacını biz karşılıyoruz. Burası 1 megavatlık bir enerji tesisi. 3 bin 60 panelden oluşuyor. Bu paneller aracılığıyla güneşten aldığımız enerjiyi, elektrik enerjisine çevirerek yenilenebilir enerji üretiyoruz.”

Büyük getirisi var

Enerji sektörüne girme cesaretine devlet teşvikiyle sahip olduğunu belirten Karçaaltıncaba, şöyle devam etti: “Kadın girişimcilere olan öncelik hakkını duyunca heyecanlandım. Tarımla uğraşan bir aile olarak da ‘Verim alamadığımız arazilerimizi nasıl değerlendirebiliriz’ diye düşünüyorduk. Tarımsal alanları değerlendirmek istiyorduk. Güneş enerjisi sistemlerinden haberdar olunca tabii bu, bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü bunun bize çok büyük bir getirisi var. Şunu da ifade etmeliyim ki devlet desteğiyle yenilenebilir enerji yatırımı yapmak beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bir kadın olarak devletimin arkamda olduğunu bilmek de beni çok heyecanlandırıyor.” Tesisi büyütüp ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiren Karçaaltıncaba, “Hedefimiz, ülkemizin tarımsal açıdan verimsiz topraklarını verimli halde kullanabilmek. Bu konuda ilerleyerek enerji sektörünün öncü firmalarından olmak en büyük hayallerimiz arasında” şeklinde konuştu.