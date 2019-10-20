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Genç evlilik mağduru Tıraş sözde kadın derneklerine sordu: Sizin hiç vicdanınız yok mu?

Evlendikten 8 sene sonra eşi Mustafa Tıraş'a 'Çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan' 10 sene 10 ay hapis cezası verilen genç evlilik mağduru Merve Tıraş, sözde kadın savunucularına şu soruyu yöneltti: "Sizin hiç vicdanınız yok mu?"

20 Ekim 2019 Pazar 14:00
Genç evlilik mağduru Tıraş sözde kadın derneklerine sordu: Sizin hiç vicdanınız yok mu?

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Evlendikten 8 sene sonra eşi Mustafa Tıraş'a 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen genç evlilik mağduru Merve Tıraş, hikayesini yeniakit.com.tr ile paylaştı.

'Annem şikayetini geri çekti ama...'

"Eşim ile 2011 yılında kaçarak evlendim." diyen Tıraş, "15 yaşıma girmeme 1 ay kalmıştı. Annem benden haber alamayınca polise başvurdu. Sonra annemle barıştık ve şikayetçi olmadı." ifadelerini kullandı.

Annesinin şikayetinden vazgeçmesine rağmen eşine yönelik kamu davası açıldığını belirten Tıraş, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Evliliğimizin 8. senesinde resmi nikahlı eşim Mustafa Tıraş'a 'Çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan' 10 sene 10 ay hapis cezası verdiler. Şu anda da gerçek tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor."

'Kadın başıma 3 kişiye bakıyorum'

"Ben maddi durumu iyi olmayan bir ailenin kızıyım. Babam duyma engelli. Annemle kendisine ancak bakabiliyor. 4 yaşında bir kız çocuğum var. Onunla kirada oturuyorum. 1 dilim ekmeğe muhtaç kaldığımız zamanlarımız oluyor. Hem kendime bakmak hem kızıma bir gelecek kurmak hem de eşimin cezaevindeki masraflarını karşılamak zorundayım."

yeniakit.com.tr duyurdu! Sözde kadın savunucuları kudurdu!

'Sizin hiç vicdanınız yok mu?'

Merve Tıraş, 2. Yargı Paketi'nde görüşülecek 'Genç evlilik mağdurları'na yönelik düzenlemeye itiraz eden sözde kadın savunucularına da şöyle seslendi:

"Bizleri mağdur eden yasa ailelerimizi yıktı. Kızım Zeynep babasız büyüyor. Maddeten ve manen çaresiz durumdayız. Bizim için düzenlenecek yasaya karşı çıkan çevreleri anlayamıyorum. Bizim hikayelerimizi hiç duymadılar mı? Kadın haklarını savunduklarını söylüyorlar. Ben kadın değil miyim? İstismar suçundan ceza verdikleri adam benim tecavüzcüm değil resmi nikahlı eşim. Onlara şunu sormak istiyorum: Sizin hiç vicdanınız yok mu?"

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:00
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