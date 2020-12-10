Genç evlilik mağdurlarından susan CHP'li kadınlara sert tepki!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"Biz genç evlilik mağdurları olarak yıllardır helalimiz olan eşlerimize kavuşabilmek için mücadele ediyoruz." diyen Damla Atalay, "Bizim Resmi ve Dini nikahlı eşlerimize tecavüzcü damgası vuran CHP'liler başta olmak üzere tüm sözde kadın savunucuları bugün gerçek tecavüzcüler karşısındaki sessizliğini koruyor." ifadelerini kullandı.

'Samimiyetsizliklerini bir kez daha ispatladılar'

Eşi yıllardır cezaevinde olan genç evlilik mağdurlarından Gülşeref Öztürk ise "Biz eşlerimizle severek ve isteyerek evlendik. Onlar bizim tacizcimiz değil, Allah katında da devlet önünde de eşlerimiz. Bugün bizim eşlerimizin tacizci olduğunu söyleyerek 'tecavüzcüler affedilemez' sözleri ile bizlere büyük utanç yaşatan CHP'li kadınlar, kendi partilerinde yaşanan 'gerçek' taciz ve tecavüze sessiz kalıyorlar. Samimiyetsizliklerini bir kez daha gördük." diye konuştu.

Damla Atalay:

"Resmi nikahlı eşlerimiz için adalet istiyoruz. Onlar bizim istismarcımız değil, eşlerimiz. Bizler bunun bir suç olduğunu bilmeden genç yaşta evlendik. Ama bunu kendi gönül rızamızla yaptık. Bugün eşlerimizi cezaevine atarak bizim bu zulmü yaşamamıza sebep olanları Ahiret'te asla affetmeyeceğiz."

Gülşeref Öztürk:

"Ben yıllardan beri genç evlilik yasasının çıkmasını isteyen 8 bin kadından sadece ve sadece biriyim. Eşim sırf genç yaşta sevip evlenerek yuva kurduk diye cezaevine girdi. Ne eşim bir tecavüzcü ne de ben bir tecavüz mağduruyum. Çocuklarımın babası bugün gerçek tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor. Bize yaşattığınız bu zulme artık bir son verin."