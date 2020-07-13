Genç evlilik mağdurları sorunlarını canlı yayında anlattı
‘Genç evlilik’ yapan mağdurlar, yeniakit.com.tr canlı yayınında yaşadıkları sorunlara ilişkin sorularını cevapladı.
‘Genç evlilik’ mağdurları eşlerine yönelik acil bir düzenleme yapılarak sorunlarının giderilmesini bekliyor. yeniakit.com.tr mağdurların haykırışlarına kulak verdi ve ‘Ülke Gündemi’nde sorunu masaya yatırdı.
‘Genç evlilik’ yapan mağdurlar, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in yaşadıkları sorunlara ilişkin sorularını cevapladı..