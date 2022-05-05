Genç evlilik mağdurları eşlerine kavuşmak istiyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Tek suçları genç yaşta nikah kıyarak evlenmek olan genç evliler yıllardır bir umut adalet bekliyor. Genç yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri, cinsel istismar suçuyla cezaevine atılan kadınlar, eşlerinin bir an önce salıverilmesini ve yaşadıkları mağduriyetin son bulması noktasında defalarca çağrıda bulundular. Genç evlilik mağduru binlerce aile şimdi verilen sözlerin tutulmasını ve hükümetin ‘Erken yaşta evlilik ile ilgili yapacağı kapsamlı düzenlemeyle mağduriyetlerin ivedilikle çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Bu bayram son olsun!

Genç yaşta severek ve isteyerek evlenen çiftler daha sonra haklarında açılan kamu davaları sebebiyle ceza alıyor. Binlerce genç çift erken yaşta yuva kurdukları için mağdur oluyor. Kanunen evlilik yaşı 18 olması nedeniyle, 15-16-17 yaşında kendi rızalarıyla evleniyorlar. Daha sonra resmi nikâh kıymalarına rağmen erkek eş çocuk istismarından dolayı cezaevine konulmasından dolayı kendi çocuklarına hasret kalıyorlar. Kimisi çocuğunun yürüdüğünü, kimisi okula gittiğini, kimisi de koştuğunu göremiyor. Aynı zamanda da çocuklar baba sevgisinden mahrum büyüyorlar. Aileler artık gelecek Kurban Bayramında sorunların biran önce çözülerek, eşleriyle bayram geçirmek istiyorlar.