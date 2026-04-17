  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cibes otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Cibes otunun faydaları nelerdir... Ünlü marka iflasın eşiğindeydi: Tek hamleyle hisseleri yüzde 800 yükseldi! Çocuklarda şiddet eğilimi neden artıyor? Mafyatik ilişkilerin ön plana çıktığı... Modern hayatın koşuşturmasında... Zayıflamanın en kolay yolu bulundu! Boşuna aç kalmışız... Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı! 'Yakında' diyerek duyurdu Abdullah Gül’ün oğlunun yeni işi belli oldu: Fiyatları görenler şok geçirdi Bu haber duyan şok geçirdi resmen: Lewandowski Barcelona'yı reddetti: Fenerbahçe'ye gün doğdu Yeni yöntemi belli oldu: Kronik ağrıların tedavisinde radyofrekans dönemi Ezber bozan araştırma sonuçları açıklandı: Doğal sanılan her arı sütü kaliteli mi işte cevabı... Skandal büyüyor! İki Türk savunma şirketi de listede: Dinlemezseniz sabah uyanamayabilirsiniz
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Yeni yöntemi belli oldu: Kronik ağrıların tedavisinde radyofrekans dönemi
IHA Giriş Tarihi:

Yeni yöntemi belli oldu: Kronik ağrıların tedavisinde radyofrekans dönemi

Prof. Dr. İrfan Koca: "Doğru hastada uygulandığında ameliyatsız güçlü bir alternatif" yorumunda bulundu...

#1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, radyofrekans tedavisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

#2
Son yıllarda bu tür ağrıların tedavisinde öne çıkan radyofrekans yöntemi, özellikle cerrahi dışı seçenek arayan hastalar için dikkat çekiyor.

#3
Radyofrekans tedavisinin, ağrıya neden olan sinirlerin kontrollü şekilde tedavi edilmesi esasına dayandığını belirten Prof. Dr. İrfan Koca, "Bu yöntemde özel iğneler aracılığıyla hedef sinir dokusuna ulaşılır ve radyo dalgaları kullanılarak ağrı iletimi azaltılır. Minimal invaziv bir işlem olup genellikle kısa sürede tamamlanır" dedi.

#4
Tedavinin özellikle uygun hasta grubunda etkili sonuçlar verdiğini vurgulayan Koca, "Radyofrekans tedavisi; fizik tedavi, manuel terapi, kuru iğneleme, nöral terapi, proloterapi gibi konservatif ve girişimsel tedavi yöntemlerine rağmen yeterli yanıt alınamayan ve ağrıları devam eden hastalar açısından önemli bir tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte, şikayetlerinin kaynağı cerrahi gerektiren bir patolojiye dayanmayan ya da kendisine cerrahi tedavi önerilmiş olmasına rağmen ameliyatı tercih etmeyen hastalar için de etkili ve güvenilir bir alternatif tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

#5
Uygun hasta seçiminin tedavi başarısındaki en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Koca, "Her ağrıya uygulanabilecek bir yöntem değildir. Doğru endikasyonla uygulandığında hastaların yaşam kalitesinde belirgin iyileşme sağlanabilir" şeklinde konuştu.

#6
İşlem sonrası sürecin konforlu olduğunu belirten Koca, "Radyofrekans tedavisinin en önemli avantajlarından biri ameliyatsız bir yöntem olmasıdır. İşlem sonrasında hastalar genellikle saatler içinde günlük yaşamlarına dönebilmektedir" dedi.

#7
Yan etkilerin genellikle sınırlı olduğunu ve işlemin deneyimli hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirten Koca, "Uygun teknik ve doğru hasta seçimi ile komplikasyon riski oldukça düşüktür" şeklinde konuştu. Uzmanlar, kronik ağrı tedavisinde radyofrekans yönteminin özellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen ve cerrahi dışı çözüm arayan hastalar için etkili ve güvenilir bir seçenek sunduğunu belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'den üzücü haber! 3 asker hayatını kaybetti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 3 asker hayatını kaybetti

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi. Dera ilinde savaş kalıntılarının patlaması sonucu 3 asker hayatını ka..
Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi
Gündem

Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması
Gündem

Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Türkiye ile ilgili ortaklık ifadeleri terör devleti İsrail'in uykularını kaçırdı.

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
CHP’li belediyeye operasyon! Belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

CHP’li belediyeye operasyon! Belediye başkanı gözaltına alındı

CHP’li Uşak Eşme Belediyesi'ne "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Yılmaz Toza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23