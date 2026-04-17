Yapay Zeka çağında 'dijital mülkiyet' krizi: Telif hamlesi milli bir zorunluluk

Sempozyumun açılışında konuşan İTO Meclis Başkanı Dr. Orhan Erkan, teknolojinin sadece araçları değil, temel insani değerleri ve sahiplik anlayışını da dönüştürdüğünü belirtti. Erkan, "Geçmişte bir bestenin arkasında somut bir emek ve hikâye vardı. Bugün ise metni yazan mı, algoritmayı kuran mı yoksa komutu veren kullanıcı mı hak sahibidir? Bu tartışma, geleceğin etik ve hukuki çerçevesini oluşturmak adına hayati önemdedir" diyerek mülkiyet kavramındaki yeni gri alanlara dikkat çekti.