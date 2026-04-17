Yapay Zeka çağında 'dijital mülkiyet' krizi: Telif hamlesi milli bir zorunluluk
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği’nin düzenlediği sempozyumda, yapay zekanın mülkiyet hukukunda yarattığı sarsıntı ele alındı. Akademisyenler ve hukukçular, içerik üretiminde "gerçek sahibin" kim olduğu sorusuna yanıt ararken; telif haklarının korunmasının tıpkı savunma sanayii gibi bir milli güvenlik meselesi olduğu vurgulandı. Teknolojinin üretim süreçlerini kökten değiştirdiği günümüzde, mülkiyet kavramı ve emeğin tanımı yeniden tartışmaya açıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk ve İletişim Fakülteleri ile Telif Hakları Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘Ulusal Dijital Medya ve Telif Hakları Sempozyumu’, dijital dünyada hak ihlallerini ve mülkiyet hukukunun geleceğini mercek altına aldı.