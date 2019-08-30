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Genç Efeler, ADÜ ile engelleri aşacak

Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:36
Genç Efeler, ADÜ ile engelleri aşacak

Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i ziyaret etti.



Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı,29 Ağustos 2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.


Ziyarette Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda ADÜ öğrencisi Mehmet Güler, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Ayhan Çağlar, takımın kaptanı Serdar Erturan, takımın Genel Sekreteri Rıfat Taç, İdareci Yaşar Küçükgüldal, milli takım oyuncusu ve ADÜ öğrencisi Berkay Uslu hazır bulundu.



“Hedefimiz her zaman daha iyisini yapmak”


Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubunda yer aldıklarını, 3. Lig’den Süper Lig’e çıkmak için aktif olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e yaptıkları çalışmaları anlattı.


Mehmet Güler, “3. Lig’den Süper Lig’e kadar Tekerlekli Basketbol ligindeki tüm takımlar arasında Aydın Genç Efeler Spor Kulübü en genç yaş ortalamasına sahip takım. Sporun iyileştirici gücüne inanarak büyük bir azim ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Hedefimiz her zaman daha iyisini yapmak” dedi.



“Spora destek olmak her şeyden önce sorumluluktur”


Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, sporun birleştirici gücüne ve kişisel gelişime yaptığı önemli katkıyı vurguladı. Aldemir, özel sporcuların bu gibi faaliyetlerle diğer bireylere de örnek olmasının çok kıymetli olduğunu söyleyerek “Özellikle toplumdan izole olmak yerine, spor gibi aktif bir konuda hayata dahil olan, başarılara imza atan gençlerimize destek vermeye hazırız. İnşallah 3. Ligden, Süper Lig’e kadar devam edecek bu süreçte birlikte çalışacağız. Bu konuyu Üniversitemiz Senatosuna taşıyacağım. Senato kararı ile Genç Engelli Takımımızın Üniversitemiz Forması ile mücadele etmesini arzu ediyorum. Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinin de destekleri ile takımımızı çok iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.



“İç saha maçların bir kısmı Üniversitemizde olsun”


Rektör Prof. Dr. Aldemir, “Türkiye’de yaklaşık toplam 2,5 milyon engelli birey var. Aydın’da bu rakam 40 binin üzerinde. Hassasiyetle söyleyebilirim ki biz her zaman engelli dostubir Üniversite olduk. Engelli dostu bir Üniversiteye olmaya öncülük yapacağız. Bu noktada en somut örneğimiz ‘Engelli Kütüphanemiz’ Ayrıca ADÜ Teknokent de yaptığı çalışmalarla ’Engelli Dostu Teknokent’seçildi. Bu konudaki çalışma ve gelinennokta arkadaşlarımız adına ve bizim için çok kıymetli” dedi.



ADÜ öğrencisi, milli takım oyuncusu Berkay Uslu’yu dinleyen ve başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu sürecin bir kısmının da ADÜ Kapalı Spor Salonunda öğrenciler ve personelin desteğiyle gerçekleşmesini önerdi.


Ziyaretin sonunda Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:36
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