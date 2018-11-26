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Genç dimağlar böyle zehirleniyor: “Sünnetçi Kız”! Sapkınlıkta zirve

Wattpad isimli kitap okuma ve paylaşma platformunda yayınlanan içeriklerin ahlak sınırlarını zorlamasının ardından, yayınevleri aracılığı ile birçok ahlaksız kitap basılarak, kitapçılarda satışa sunuluyor. Bu kitaplardan biri olan ‘Sünnetçi Kız’ isimli kitapta geçen ifadeler, adeta “sapıklıkta zirve” yapıyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:25

Küresel düzenin saldırı araçlarından biri olan kültürel asimilasyon, son zamanlarda etkisini artırdı. Özellikle internet üzerinden gençlerin dünya görüşü ve ahlakı üzerinde ciddi dezenformasyona yol açan mecralar, toplumsal felaketlere zemin hazırlıyor. Bu mecralardan biri olan Wattpad isimli kitap okuma ve paylaşma platformunda yayınlanan içeriklerin ahlak sınırlarını zorlamasının ardından, yayınevleri aracılığı ile birçok ahlaksız kitap basılarak, kitapçılarda satışa sunuluyor.

Yayınevleri de sapkınlığa başladı

Genç kız edebiyatı’ başlığı altında akıl sınırlarını zorlayacak derecede cinsellik ve şiddet içerikli kitaplar paylaşan ve Türkiye’de 3,5 milyon kullanıcısı bulunan Wattpad isimli sitenin oluşturduğu akıma şimdi de yayınevleri katıldı. Psikopat Öğretmenim, Zoraki Evlilik, Sahte Damat, Aşk Nöbeti, Tenimdeki gibi kitaplar Wattpad isimli mecradan yayınlanırken, bazı yayınevlerinin bastıkları kitaplar Wattpad’i aratmadı.

Sünnetçi kız!

Bu kitaplardan biri olan ‘Sünnetçi Kız’ isimli kitapta geçen “Süleyman’ın başına geçiyor. Ellerini kafasına birleştirip sıkıca kavrıyor. Vee külotunu çıkarıyorum. Bacaklarını (....) ilk sünnetimi gerçekleştiriyorum. İyi ki sünnet etmişim Süleyman’ı! Bütün kızlar adına!” gibi sapıkça ifadelerin yer aldığı kitaba her türlü mecradan kolaylıkla ulaşılabiliyor. Cinius yayınevinden çıkan söz konusu kitabın yazar kısmında cezai sorumluluktan kaçmak için ‘Kolektif’ ifadeleri geçerken, sosyal medya üzerinden birçok gencin kitaptan satırlar paylaşması, söz konusu sapkınlığın ne derecede meşrulaştırıldığını gözler önüne serdi.

Anne, babalar dikkat!

Gelişim çağındaki çocukların zihin yapılarında büyük sorunlara yol açabilecek kitaplara ise birçok veli ‘Nasılsa kitap okuyor’ diye düşünerek sessiz kalıyor. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden tepki gösteren birçok uzman ise bu durumun biran önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetim altına alınması gerektiğini belirtiyorlar.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:25
  1. Wattpad
  2. Genç kız edebiyatı
  3. Psikopat Öğretmenim
  4. Zoraki Evlilik
  5. Sahte Damat
  6. Aşk Nöbeti
  7. Tenimdeki
  8. Sünnetçi Kız
  9. Cinius yayınevi
  10. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  11. Kültür ve Turizm Bakanlığı

YORUM YAZ

  • HıçHıç26 dk önce
    Akiti sevdiğimizden böyle yorum yazıyoruz. Yorumlarımız dikkate alinsinda paylaşmaya gerek yok.vesselam
  • NİHALNİHAL40 dk önce
    Şeytanın süsleri peki bunlara kimler kanar.Eğer o çocuk iyi terbiye almışsa bunlar etkilemezyada etkileri sınırlı kalır AİLE ve ÇEVRE önemli olan.Bu tür aldatma oyunlarına nasıl sınır getirilebilirki illa yayın olması gerekmiyor.İNANÇ çok önemli.
  • Ozcyr54Ozcyr5451 dk önce
    Bunları kim yapıyorsa bu vatana ihanet ediyor bunları hemen yakalayıp hapse atmalı kimse evlatlarimizi zehirlyemz
  • HıçHıç52 dk önce
    ... ekmeğine yâğ sürüyorsunuz.batili tasvir safi zihinleri idlal eder
  • RamvoRamvo1 sa önce
    ... o rezilliği gözümüze ...
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