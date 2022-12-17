Genç Birikim'den yine dopdolu bir sayı

LEVENT SONAT

Bu sayıda; araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “İslami Mücadele ve Sorumluluklarımız” başlıklı, geçen sayıdan devam eden yazısının ikinci bölümünde; küfürle, şirkle ve münkerle mücadele etme sorumluluğumuzun önemini vurgulamış.

Bu ayın dosya konusu, “Müslümanca Yaşam İçin İlim-Amel Bilinci” olarak belirlenmiş.

Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, Haydar Özalp, İslam Doğubey, Rüveyda Bera Pala, Servan Özbey ve Taşkın Önel, “İlim-Amel Bilinci”ni değişik açılardan ele almışlar.

Dergide, ayrıca Ahmet Şehit Tuna’nın “Ayetler Işığında Örnek Müslümanın Özellikleri”, Cefai Demirel’in “Su-i Zan ve Zararları”, Emrah Doğru’nun “Yalan ve İftira”, Hasan Tahsin’in “Su Aktı Yolunu Buldu”, Hüseyin Durmaz’ın “Aydınlanma Çağı Eleştirisi”, Sümeyye Demirci’nin “Erkek Düşmanlığı” başlıklı yazıları ve İsmail Ceylan’ın “Gazze’de İki Ay” başlıklı çevirisi ile yine Ali Kaçar’ın “Halife Vahdeddin ve Saltanatın Kaldırılması” başlıklı makalesinin üçüncü bölümü yer almış.

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