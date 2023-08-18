'Genç Birikim dergisinin 254’üncü sayısı okuyucularının beğenisine sunuldu'

LEVENT SONAT

Bu sayıda; araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Lozan, Özgürlüğün mü Vesayetin mi Belgesidir?” başlıklı yazısında; Lozan Anlaşmasının tarihi arka planını ve gizlenen bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarmış. Bu ay dosya konusu, “Mekke Dönemi İtikat, İbadet ve Sebat” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Haydar Özalp, Rüveyde Bera Pala ve Sümeyye Demirci, “Mekke Dönemi”ni değişik açılardan ele almışlar. Ayrıca Cefai Demirel’in “Şikâyet ve Eleştiri Kültürü”, Emrah Doğru’nun, “Müslüman Küser mi?”, Mehmed Durmuş’un “Mayınlı Tarlada Konuşmak”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen (Kanaralaşmak)” başlıklı yazıları; yine, Fatih Pala’nın, şehadetinin 57. sene-i devriyesi dolayısıyla Seyyid Kutub’un “İslami Hareket Metodu” adlı eserinden yaptığı derlemesi ile İsmail Ceylan’ın “İsrail, Cenin’i Yeni Bir Gazze’ye Dönüştürmek İstiyor” başlıklı çevirisi yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye yayın hayatında başarılar diliyoruz.

www.gencbirikim.net

[email protected]

ÖNE ÇIKAN VİDEO