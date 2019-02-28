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Genç beyinler yarıştı, finalistler belli oldu

TÜBİTAK 50.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:49
Genç beyinler yarıştı, finalistler belli oldu

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Sergisi’nin finalistleri belli oldu. 18 finalistin 5’i Samsun’dan.


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri finalistleri açıklandı. 12 kategoride 100 proje arasından seçilen 18 finalist ve dereceye giren öğrenciler için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde ödül töreni düzenlendi. Bölgede illere göre finalistlerin dağılımı şu şekilde oluştu: Çorum 1, Kastamonu 3, Tokat 3, Samsun 5, Amasya 3, Ordu 2,Giresun 1.


Ödül töreninde açılış konuşması yapan TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, "Üç gün süren sergide öğrencilerimiz projelerini anlattı. Jüri üyelerimizin değerlendirmesi neticesinde dereceye giren projeler belirlendi. Bu etkinliklerin temel amacı; genç beyinlerimizi bilimsel düşünmeye sorgulamaya merak etmeye araştırmaya teşvik etmektir" dedi.


Proje hazırlamanın her şeyden önce cesaret istediğini belirten OMÜ Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan, "Dünyada tek bir yarışma vardır ki kaybedeni yoktur. O da bu yarışmadır. Eğer siz proje kültürüne sahipsiniz hayatta bir sıfır öndesiniz. Eğer problemi doğru görüp doğru odaklanırsak doğru projeler üretiriz" diye konuştu.


Ödül törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, fakülte dekanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Finalist olan 18 proje, 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Finali Yarışması’nda bölgeyi temsil edecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:49
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