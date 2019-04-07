Genç badmintonculardan 3 madalya

Genç badmintonculardan 3 madalya07 Nisan 2019 Pazar 21:19
İSTANBUL (AA) - Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'nda 3 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubrovnik kentinde düzenlenen turnuvada 7 Türk sporcu mücadele etti.
Turnuvada çift erkeklerde Sezgin Kelebek ve Hilmican Şimşek, çift kızlarda Ece Sare Başakın ve Zehra Erdem, karışık çiftlerde de Semih Baha Başakın ve Zehra Erdem, bronz madalyanın sahibi oldu.
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