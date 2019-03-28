Genç badmintoncular Ankara'da kampa girdi
- Milliler, Çekya ve Hırvatistan'da düzenlenecek 2 ayrı turnuvada mücadele edecek28 Mart 2019 Perşembe 14:03
ANKARA (AA) - Badminton Genç Milli Takımı, Çekya ve Hırvatistan'da düzenlenecek 2 ayrı uluslararası turnuva öncesi Ankara'da kampa girdi.
Milliler, 4-6 Nisan tarihlerinde Çekya'da, 5-7 Nisan tarihlerinde de Hırvatistan'da madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Başkanı Murat Özmekik, turnuvalarla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnşallah bu kamp sonunda milli takımımız, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecektir. Genç Milli Takım'ın her türlü ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hazırlıklarına Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlayan mililerin kampında 25 sporcu bulunuyor.
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