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Genç anne ol kanserden kurtul

Kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanserini tetikleyen en önemli risk faktörünün 30 yaşından önce anne olmamak, birden fazla çocuk yapmamak ve bebek emzirmemek olduğu belirlendi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
Genç anne ol kanserden kurtul

 Faruk Arslan  İstanbul 

Kadınlar için en büyük vasıf olan anneliğin geciktirilmesinin, sosyal yapıda oluşturduğu tahribatın yanı sıra kadın sağlığı için de ciddi tehdit oluşturduğu tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yüzde 24’lük oranla kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanserini tetikleyen en önemli risk faktörünün 30 yaşından önce anne olmamak, birden fazla çocuk yapmamak ve bebek emzirmemek olduğu belirlendi. Evlenme ve çocuk doğurma oranlarının her geçen yıl azaldığı ülkemizde kanser teşhisi konulan her 4 kadından birisinin meme kanseri olduğu ve 40-45 yaşları arasındaki kadınlarda en yüksek ölüm oranı sebebi olarak meme kanserinin gösterildiği kaydedildi. İstatistiklere göre bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Uzmanlar ise hanımları uyarıyor: Aşırı kilolara dikkat edin, haftada en az 3-4 kez egzersiz yapın, 30 yaşından önce bebek doğurun, birden fazla hamilelik yaşayın ve bebeğinizi mamayla beslemek yerine emzirin.

TÜİK’in 2008-2017 yılları arasındaki doğum istatistiklerine göre ülkemizde 18-19 yaşında annelik yaşayanların sayısı yüzde 36 düştü. Yine Türkiye’de doğurganlık hızı 1980’de 4 çocuk iken 2018’de bu oran 1.99’a düştü. Rakamlar, hem geleceğimizin hem de sağlığımızın tehlike altında olduğuna işaret ediyor...

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
  1. İstanbul
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. meme kanseri
  4. çocuk yapmamak
  5. bebek emzirmemek
  6. çocuk doğurma
  7. TÜİK
  8. doğum istatistikleri
  9. genç yaşta annelik

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