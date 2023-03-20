GENAR Başkanı İhsan Aktaş son anket sonuçlarını paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin son ankette bir ayda oy oranını yüzde 1'den yüzde 4,5'e çıkardığını ifade ederek "Türk siyasi hayatında çok nadir bir olay" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı. "Ben çetin cevizim. Kimse pes edeceğimi zannetmesin" diyen İnce, "Yüzde 30'dan fazla oy alacağız, seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60'ın üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim" dedi.

Haber Global'de İnce'nin sıra dışı yükselişini değerlendiren GENAR Araştırma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş'ın açıklamaları şu şekilde;

Bizim yaptığımız son araştırmada Muharrem İnce'nin oranı yüzde 4,5 oranında çıktı. Türk siyasi hayatında bir ayda bir partinin oyu yüzde 1'den yüzde 4,5'e çıkmaz. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan yakalandığı zaman parti oylarında böyle bir sarsıntı olmuştu.

Kılıçdaroğlu'na rıza göstermeyen bir kitle var

Dolayısıyla ben onu şöyle yorumladım. Kemal Bey'in adaylığına rıza göstermeyen Cumhuriyetçi-Laik-Atatürkçü bir kitle var. Aslında CHP'nin milli damarı. Diğer taraftan gençler kendi geleceklerini, bir kısmı Ekrem İmamoğlu ile bir kısmı Mansur Yavaş ile kodlamıştı. Onların aday olmasını istiyorlardı. Bir de dikkat ederseniz Millet İttifakı çevrelerinin gençlere yüklediği büyük bir anlam vardı. 8 milyon genç, "Tamamı bize oy verecek" havası vardı.

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Kriz sonrası İYİ Parti eridi

Gelinen noktada masada krizin çıkması Kemal Bey'in aday olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı. İYİ Parti oylarından büyük bir kayıp meydana geldi. Onun sosyolojik sebeplerini araştıracağız. Yüzde 11'den yüzde 4'e düştü. Büyük bir krizdir parti için. Ayrılırken de söylenecek ne kadar ağır söz varsa söyledi. Geriye dönüşün de irade dışı zorlama olduğu kanaati var. Meral Hanım geçtiğimiz günlerde de "Bana yapılan saygısızlıkları buzdolabına kaldırdım" dedi. Bu ne demek buzdolabı açıldığı zaman sakladığı, sustuğu ne kadar mesele varsa ortaya dökülecek.

İnce'nin sırrı ne?

Sıkışmış gençler, milliyetçilik ve Atatürkçülüğün CHP'de sahipsiz kalması bir anda Muharrem İnce'nin yükseltti. Bir şey daha var; Muharrem İnce depremde görünür oldu. CHP bu kadar belediye gücüne bu kadar siyasi gücüne rağmen depremde yeteri kadar görünür olamadı. İktidar göründü, STK'lar göründü ve Muharrem İnce göründü. Hatta TİP. TİP'in oyları 1,9'a çıktı. Muharrem İnce'nin de 4,5'e çıktı.

Seçimde dengeyi nasıl değiştirir?

İnce bir araştırmaya göre de 5,5 oy oranıyla bunu 7'ye çıkarıp barajı geçtiği zaman 40-50'ye yakın milletvekili çıkarır. Cumhurbaşkanlığı yarışında 10'a da çıkarabilir. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız.