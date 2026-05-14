ABD Ablukası Küba'yı yok ediyor!

Vicente de la O Levy, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ve petrol kısıtlamaları nedeniyle Küba’da ham petrol ile akaryakıt stoklarının tükendiğini açıkladı. Enerji arzında ciddi kriz yaşandığını belirten Bakan Levy, ülkenin yakıt temininde büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Vicente de la O Levy, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve petrol kısıtlamaları nedeniyle Küba'da ham petrol ile akaryakıt stoklarının tükendiğini açıkladı. Enerji arzında ciddi kriz yaşandığını belirten Bakan Levy, ülkenin yakıt temininde büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

BBC'nin haberine göre, Bakan de la O Levy, devlet medyasına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak'taki kararnamesinden bu yana Küba'ya uygulanan petrol engeline ilişkin konuştu.

ABD'nin ablukasının tedarik akışını zorlaması nedeniyle Küba'nın enerji sisteminin "kritik durumda" olduğunu dile getiren de la O Levy, ham petrol, benzin ve motorin stoklarının tamamen bittiğini ifade etti.

Bakan de la O Levy, ellerinde sadece ülkedeki kuyulardan elde ettikleri doğal gazın kaldığını söyleyerek, enerji krizi nedeniyle başkent Havana'nın bazı bölgelerinde 22 saate ulaşan elektrik kesintileri olduğunu kaydetti.

 

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

