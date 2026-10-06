Gemlik'te evlerinde öldürülen yaşlı çiftin komşusu kasten öldürme suçundan tutuklandı
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Bursa Gemlik'te evlerinde öldürülen Vural Kara ile eşi Asiye Kara'nın üst kat komşusu K.S. (46), kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde evlerinde öldürülen Vural Kara ile eşi Asiye Kara'ya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan üst kat komşuları K.S. (46), kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakınları, Vural ve Asiye Kara'dan haber alamayınca durumu ihbar etti. Adrese yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri çifti hareketsiz buldu; incelemede karı kocanın kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin üst katında yaşayan K.S.'yi gözaltına aldı.
Şikayetlerden yaşlı çifti sorumlu tuttuğu öne sürüldü
İddiaya göre K.S., evinde dambıl ve benzeri spor aletlerini yere vurarak gürültü yapıyor, çevrede yaşayan vatandaşlar da kendisinden rahatsızlık duyuyordu. Şüphelinin, hakkındaki şikayetlerden yaşlı çifti sorumlu tuttuğu, çıkan tartışmanın ardından karı kocayı demir bir cisimle öldürdüğü öne sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Orhangazi'de sağlık kontrolünden geçirildi ve yoğun güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından K.S., tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Çifte cinayet, Gemlik'te büyük üzüntü ve tepkiye yol açtı.