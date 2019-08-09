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Gemlikliler gökyüzünü izledi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Zeytin Dalı Meydanı’nda kurulan teleskoplarda ay ve gezegenleri izleyen gençler, atölye ve planetaryumda gökyüzü ve yıldızlar hakkında yeni şeyler keşfetti.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
Gemlikliler gökyüzünü izledi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Zeytin Dalı Meydanı’nda kurulan teleskoplarda ay ve gezegenleri izleyen gençler, atölye ve planetaryumda gökyüzü ve yıldızlar hakkında yeni şeyler keşfetti.


Gemlik Belediyesi ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) iş birliği ile düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği Zeytin Dalı Meydanı’nda gerçekleşti. Havanın kararmasıyla meydana toplanan Gemlikliler, astronomi ve yıldızlar ile ilgili çeşitli etkinliklere katıldılar.


Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, meclis üyeleri, Bursa Amatör Astronomi Kulübü üyeleri ve çok sayıda Gemlikli katıldı. Yıldızları izlemek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Meydanda kurulan teleskoplarda Dünya’nın uydusu Ay’ı izleyen Gemlikliler, ay yüzeyindeki kriter ve yükseltileri yakından görmek imkânı bulurken Jüpiter ve Satürn’ü de incelediler. Öte yandan kurulan çadırdaki atölye çalışmalarına çocukları ile katılan Gemlikliler astronomi ve uzay bilimleri üzerine eğlenceli ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdiler. Planetaryumda ise yıldızlar ve gökyüzü modellerini izleme imkânı bulan vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşadı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
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