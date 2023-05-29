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Medya Gemiyi terk etmişti! O "AK Parti kaçkını"ndan bomba Erdoğan itirafı
Medya

Gemiyi terk etmişti! O "AK Parti kaçkını"ndan bomba Erdoğan itirafı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:54:00 -
Gemiyi terk etmişti! O "AK Parti kaçkını"ndan bomba Erdoğan itirafı

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan eski AK Partili Mustafa Karaalioğlu, 28 Mayıs sonrası Tayyip Erdoğan realitesini kabul etmek zorunda kaldı.

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan eski AK Partili Mustafa Karaalioğlu, 28 Mayıs sonrası Tayyip Erdoğan realitesini kabul etmek zorunda kaldı. 

"Tayyip Erdoğan kesinlikle büyük takdiri hak eden bir zafer kazandı" ifadelerini kullanan Karaalioğlu, özetle şunları kaydetti:

"Seçmen sadece Erdoğan’a bir beş yıl daha vermekle kalmadı aynı zamanda muhalif siyasetin bütün enstrümanlarını yerle bir etti. Türkiye’nin içinde bulunduğu malum tabloya rağmen iktidarla devam kararı vererek muhalefetin daha iyi yapamayacağına da hükmetti. Bu büyük, sert ve etkili bir ikazdır. Mutlaka siyasi sonuçları olmalıdır. Tayyip Erdoğan kesinlikle büyük takdiri hak eden bir zafer kazandı. Siyasi hayatının en büyük zaferidir bu. Çünkü geride bıraktığı beş yıla bakınca muhtemelen kendisinin bile zaman zaman şüpheye düştüğü parlak bir sonuçla ipi göğüsledi. Hem yeniden Cumhurbaşkanı oldu hem de Meclis’te üstünlüğü kaptırmadı. Bundan daha iyi bir sonuç düşünülemezdi."

 
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