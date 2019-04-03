Gemiyi ilk onlar terk etti!

Eşref Malkoçoğlu Kayseri

17 yıl boyunca AK Parti’nin yanındaymış gibi duran ve her zaferden paye devşirenler, 31 Mart seçimlerinde kaybedilen birkaç belediye üzerinden başarısızlık yaygaraları kopardı. AK Parti’nin yüzde 44.52 gibi devasa bir oy oranıyla birinci geldiği ve ortağı olduğu Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı bir seçimde, birkaç belediyeyi kaybetmesi, dost görünümlü yabanları belli etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yılmaz savunucusu gibi duran medya grupları ve yazarlar, 31 Mart seçimlerinden sonra şekil değiştirmesi dikkat çekiyor.

Seçimde en yakın rakibine 14.2 puanlık büyük bir fark atan AK Parti’nin muazzam başarısını görmeyen AK Parti’ye yakın medya grupları ve kalemşörler dezenformatif söylemlere imza atıyor. AK Parti’ye yakın bir yayın organıymış gibi hareket eden fakat yayıncılık anlayışında hiçbir etik tanımayan Ensonhaber isimli internet sitesi, kesin olmayan sonuçlar üzerinden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu başkan ilan etti.

Korsan başkanlık ilanını ise 24 Haziran’a atıfta bulunarak yapma küstahlığını gösteren Ensonhaber, “Adam kazandı” manşetini attı. AK Parti’ni düşünce dünyasına yakın olduğu iddia edilen yazarlarca kurulan Karar gazetesi de CHP’nin adayının kazandığını iddia etti. Günlük bir gazetede yazıları yayınlanan Kemal Öztürk de, seçim akşamından itibaren gayesi belli olmayan bir tavır takındı. CHP ve avanelerinin sandıklardaki sabote girişimlerini görmezden gelen Öztürk, AK Parti’yi başarısız ilan etti.