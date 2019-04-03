0553 313 94 23

Gemiyi ilk onlar terk etti!

17 yıl boyunca AK Parti’nin yılmaz savunucusu gibi duran medya grupları ve yazarlar, 15'i büyükşehir olmak üzere, 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede AK Parti'nin üstün geldiği 31 Mart seçimlerinde kaybedilen birkaç belediye üzerinden başarısızlık yaygaraları kopardı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:34
Gemiyi ilk onlar terk etti!

 Eşref Malkoçoğlu  Kayseri 

17 yıl boyunca AK Parti’nin yanındaymış gibi duran ve her zaferden paye devşirenler, 31 Mart seçimlerinde kaybedilen birkaç belediye üzerinden başarısızlık yaygaraları kopardı. AK Parti’nin yüzde 44.52 gibi devasa bir oy oranıyla birinci geldiği ve ortağı olduğu Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı bir seçimde, birkaç belediyeyi kaybetmesi, dost görünümlü yabanları belli etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yılmaz savunucusu gibi duran medya grupları ve yazarlar, 31 Mart seçimlerinden sonra şekil değiştirmesi dikkat çekiyor. 

Seçimde en yakın rakibine 14.2 puanlık büyük bir fark atan AK Parti’nin muazzam başarısını görmeyen AK Parti’ye yakın medya grupları ve kalemşörler dezenformatif söylemlere imza atıyor. AK Parti’ye yakın bir yayın organıymış gibi hareket eden fakat yayıncılık anlayışında hiçbir etik tanımayan Ensonhaber isimli internet sitesi, kesin olmayan sonuçlar üzerinden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu başkan ilan etti.

Korsan başkanlık ilanını ise 24 Haziran’a atıfta bulunarak yapma küstahlığını gösteren Ensonhaber, “Adam kazandı” manşetini attı. AK Parti’ni düşünce dünyasına yakın olduğu iddia edilen yazarlarca kurulan Karar gazetesi de CHP’nin adayının kazandığını iddia etti. Günlük bir gazetede yazıları yayınlanan Kemal Öztürk de, seçim akşamından itibaren gayesi belli olmayan bir tavır takındı. CHP ve avanelerinin sandıklardaki sabote girişimlerini görmezden gelen Öztürk, AK Parti’yi başarısız ilan etti.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:34
  1. Kayseri
  2. AK Parti
  3. 31 Mart seçimleri
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhur İttifakı
  6. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  7. Ensonhaber
  8. Korsan başkanlık ilanı
  9. Kemal Öztürk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balaban parkı yenileniyor
    1. Balaban parkı yenileniyor
    2. Kıymetli madenler ve taşlarla ilgili..
    3. Diyetisyen Balakçı sürekli aç..
    4. YSK Başkanı Güven: "(İstanbul'da..
    5. Engelli sporcular özel etkinlikte..
    6. Yaralı Kaya Kartalı ile Ebabil kuşu..
    7. Doğu’da soğuk hava
    8. YSK Başkanı Sadi Güven: "İstanbul ile..
    9. ABB Başkanı Çakır’dan seçim..
    10. (özel) Bu kahve gribal enfeksiyonlara..
    11. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    12. Kadınlarda saç dökülmesine dikkat
    13. Kadınlar da over kanserine dikkat
    14. Mart’ta zam şampiyonu çarliston biber..
    15. Assan Panel, Turquality Marka Destek..
    16. Assan Panel Turquality Marka Destek..
    17. Silifke’de aileler, otizme dikkat çekti
    18. Kars’ta Nisan karı şaşırttı
    19. Gemiyi ilk onlar terk etti!
    20. Örnek öğrenciler ödüllerini aldı
    21. MTSO Sanayi Akademi’nin 4’nücü dönem..
    22. Yüz ve boyun bölgesindeki sarkmalara..
    23. Miraç Kandili Erbil’de idrak edildi
    24. Musul’da Türk dalgıçları arama..
    25. Kireçlenme ve menüsküs yırtıklarına..
    26. Kahramanmaraş’ta karla mücadele
    27. Honaz ilçesinde itiraz edilen 41..
    28. OSB’de ‘Urkuç’ dönemi
    29. Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 2..
    30. GRAFİKLİ - Mart ayının zam şampiyonu..
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?