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Siyaset Gemileri yakan İP'li Akşener'in Eskişehir adayı da belli oldu!
Siyaset

Gemileri yakan İP'li Akşener'in Eskişehir adayı da belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 19:35:00 - 2023-09-22 19:44:50
Gemileri yakan İP'li Akşener'in Eskişehir adayı da belli oldu!

2024 yerel seçimlerine tek başına gireceğini açıklayan Meral Akşener'in Eskişehir adayı da belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Ümit Özlale'yi açıklayan Meral Akşener'in Eskişehir adayı da belli oldu.

Bir süredir adaylık için adı geçen Melih Aydın, İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Medya Tava'ya konuşan Eskiehir adayı İP'li Aydın, "26 Eylül'de Genel Başkanımız Meral Akşener adaylığımı açıklayacak" dedi.

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