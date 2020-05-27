Gemileri karadan yürüten kitap: Mehmed

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İstanbul’u fethederek Peygamber müjdesine nail olan şanlı kumandan Fatih Sultan Mehmed Han’ın dönemini konu edinen “Mehmed” kitabı, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yazarlığını Mehmed Fatih Can’ın yaptığı “Mehmed” eseri 604 sayfalık hacmiyle okurlarını Fatih döneminin kutlu günlerine seyahate çıkarıyor.

12’sinde Sultan, 21’inde Fatih

İçeriğindeki akıcı anlatımla dikkatleri üzerine çeken Mehmed kitabı, Sultan Fatih’in büyükdedesi Yıldırım dönemiyle başlayarak, Fatih’in taht sürecine kadar romansı bir anlatımla ilerliyor. Fatih Sultan Mehmed’in yeryüzünde yeni çağa mührünü vuran kutlu İstanbul’un fethinin ilginç ayrıntılarıyla yer verildiği kitapta, Fatih dönemi İstanbul’unun şehir ve insan karakteri öne çıkarılıyor. Okurların Osmanlı fetihlerinin kimyasını idrak edebileceği eserde, Fatih’in şahsiyetiyle ilgili az bilinen hakikatleri kuyumcu titizliğiyle irdeleniyor. “Mehmed” döneminde İstanbul’u ve dünyayı saran veba salgınınlarının da anlatıldığı eser, içerisinde bulunduğumuz Koronavirüs salgını sürecine 5 asır öncesinden ışık tutuyor.

Yeni neslin fatihlerinin soluk soluğa okuduğu eser

Fatih’in şanlı ordusuyla birlikte İstanbul’u fethedişinin 567’inci yıldönümünü idrak etmeye hazırlandığımız bu günlerde, o devri en iyi anlamamızı sağlayacak “Mehmed” eseri, Lutka Kitap’tan çıkmış durumda. İlk baskısı Ekim 2019’da yapılan Mehmed Fatih Can’ın “Mehmed” isimli kitabı, yeni neslin genç Fatihleri tarafından soluk soluğa okunmaya devam ediyor. Eser, birçok kitap satış noktasının yanı sıra internet üzerinden de temin edilebiliyor.