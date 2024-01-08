Gemiler Türkiye'ye ulaştı
Cezayir bandıralı LNG gemisi 'Tessala' ile Danimarka bandıralı LNG gemisi 'Seapeak Meridian' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileri dün Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Aralık 2023'te Cezayir'den ayrılan 171 bin 800 metreküp kapasiteli LNG gemisi, dün saat 08.03'te Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
DANİMARKA BANDIRALI LNG GEMİSİ TÜRKİYE'YE ULAŞTI
ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan "Seapeak Meridian" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 18 Aralık 2023'te ABD'den ayrılan 163 bin 285 metreküp kapasiteli LNG gemisi, dün saat 17.09'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Danimarka bandıralı gemi, 2010'da inşa edilmişti.
Ekonomi
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