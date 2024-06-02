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Yaşam Gemiden denize konteynerler düştü! Liman trafiğe kapatıldı
Yaşam

Gemiden denize konteynerler düştü! Liman trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-02 23:55:00 - 2024-06-02 23:55:49

İstanbul Ambarlı Limanı'nda, gemiye yükleme yapıldığı sırada 28 konteyner denize düştü. Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Olay, saat 19.20 sıralarında, Ambarlı Marport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'MEDKON RİZE' isimli yük gemisinden 28 konteyner, bilinmeyen nedenle denize düştü.

Konteynerlerden 8'i denizden alınırken, diğer konteynerleri kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi.

Liman trafiğe kapatıldı

Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Limanda, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Öte yandan, gemiye bir önceki limanda boş konteynerlerin üzerine dolu konteynerlerin yüklendiği öğrenildi.


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