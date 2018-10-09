Gemi batarken Türk gemiciler böyle haykırdı! 'Allah'ım sen yardım et'

Kumkapı’da gemilerin beklediği alanda(demir yeri) iki geminin çarpışmasından sonra denizcilerin hayati tehlikeyle çalıştığı gerçeği yine gündeme geldi. 29 Eylül’de Bangladeş’in en akıntılı limanlarından Chittagong’da meydana gelen ve 3 denizcinin hayatını kaybettiği olayda M/V Densa Tiger isimli Türk gemisinin yanı sıra Liberya bandıralı M/V New Legacy ve Çhar Shamail isimli yardımcı geminin karıştığı görülüyor.

Japonya’dan aldığı demir cürüfü yükünü Chittagong’da bıraktıktan sonra liman yetkililerinin gösterdiği güvenli demirleme sahasında bekleyen M/V Densa Tiger’ın köprü üstünde ki kaptan ve mürettebat 200 metre mesafeden bir geminin kendilerine doğru geldiğini görüyor. 180 metre boyunda ve 40 bin ton ağırlığındaki M/V New Legacy isimli kuru yük gemisinin iki yardımcı gemiye(Barç) yükünü aktarırken, sabit durmasını sağlayan demirlerinin(çıpa) koptuğu belirlenirken barçların da dev gemiyle sürüklendiği gözleniyor. 3 gemi şiddetli akıntının etkisiyle Hint Okyanusu’na doğru sürüklenirken, Türk gemisinde ki mürettebat kendilerine yaklaşan tehlikenin farkına varıyor. Baş tarafa giden Türk gemicilerin haykırışları arasında 40 bin ton yükü olan M/V New Legacy, Densa Tiger’ın sabitlemesini sağlayan çıpanın zincirini de altına alıyor. M/V New Legacy’nin sancak(sağ) tarafındaki iki barçtan öndeki M/V Densa Tiger’a çarpmaktan son anda kurtuluyor. Son metrelerde açısı daraldığı için Densa Tiger’a sürtünen M/V New Legacy’a bağlı ikinci barç Çhar Shamail, iki gemi arasında kalarak ağır hasar alıyor. Gövdesi yırtılan Çhar Shamail hızla su alırken, Densa Tiger’a yaslanarak kısa süre su üstünde kalabiliyor.

Türk denizci "Allah'ım sen yardım et"

Fakat, yarıktan hızla dolan su gemiyi denizin derinliklerine çekerken sadece 10 denizci kurtulabiliyor. Görüntülerde; Türk denizcilerin kendi gemilerine yaslanan ama batmasına engel olamadıkları gemi için yardım çağırırken çaresizci “Allah’ım sen yardım et” dedikleri duyuluyor. Denize atlayan 10 denizci limanda balıkçılık yapan tekneler tarafından kurtarılırken, gemi de kalan 3 denizcinin hayatını kaybettiği görülüyor.

Türk gemisi kusursuz

Defalarca Chittagong Limanı’nda bulunduğunu söyleyen tecrübeli uzak yol kaptanı Ulunay Terzi, Türk gemisinin tamamen suçsuz olduğunu belirtti. Terzi, “Bu liman yılın her günü çok akıntılı ve tehlikelidir. Limanın su çekimi(derinliği) az olduğu için büyük gemiler limana giremez. Bunun yerine yüklerini küçük gemilere aktarırlar. Büyük ihtimalle M/V New Legacy’nın sabitlenmesini sağlayan demirler kopuyor ve gemi sürüklenmeye başlıyor. M/V New Legacy’dan yük tahliyesi yapan 2 barçta bu nedenle birlikte sürükleniyor. Denizcileri her zaman büyük tehlikelerin beklediğini gösteren bu olayda raporun da yanlış tutulduğunu görüyoruz.” dedi.