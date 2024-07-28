Gelmiş geçmiş en masum protesto! Murat Kurum çocukların isteğine duyarsız kalmadı

Köyde yaşayan bir grup çocuk köylerine oyun parkı yapılması için eylem yaptı. Pankartlar açıp “Park isteriz” sloganı atan çocukların sevimli talepleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bakan Kurum'dan eylemci çocuklara müjde!

Amasya’nın Yeşilöz köyünde oyun parkı yapılması amacıyla ailelerinden habersiz şekilde gerçekleştirdikleri yürüyüş basına yansıyan çocukları sevindirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakan Murat Kurum, en kısa sürede park yapılması amacıyla Amasya İl Özel İdaresi’ne ödenek gönderilmesi talimatı verdi.

Bakan Kurum'dan gelen müjde yaz tatilinde İstanbul’dan geldikleri memleketleri Amasya’da seslerini duyurmak için eylem yapan Rüya Evis ve arkadaşlarının yüzünü güldürdü.