Geliyor geliyor.. Dip dalgası geliyor!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2018 seçimlerinden önce Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olmasını fırsat bilip "dip dalga" muhabbeti yapan muhalifleri hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesi idi..

Fenerbahçe kongresi yapılıyor, iki aday var..

O tarihteki başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç..

Aziz Yıldırım, yıllarca Fenerbahçe’nin başkanlığını yapan bir isim olarak, bir anlamda AK Parti’nin uzun süreli iktidarına da benzetiliyordu..

Öyle ya.

O tarihte Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de başkanlığının 20. yılında idi..

AK Parti de, o tarihte iktidara gelişinin 16. yılında idi..

Bu kadar uzun süreli yönetimden sonra, artık bir değişim zorunlu olarak görülüyor.. Fenerbahçe’de bu yaşanırsa, ardından da siyasi iktidarda aynı sonucun alınabileceği, muhaliflerce umut ediliyordu..

Nitekim yapılan seçimde, Ali Koç, hem de büyük oy farkı ile, Fenerbahçe’nin başkanlığını aldı..

O tarihte bu olay, “Dip dalgası” olarak nitelendirilmiş ve hemen bir ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, benzer bir dip dalgası ile, Muharrem İnce’nin veya Meral Akşener’in, Tayyip Erdoğan’ı yenip, Cumhurbaşkanı koltuğuna oturmasına kesin gözü ile bakılmaya başlanmıştı..

Gülmeyin, o tarihte bu iddia ciddi ciddi konuşuluyordu..

Muharrem bey veya Meral hanım ismi ile değil ama, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bile, kendi adı üzerinden, “Dip dalgası”nı şöyle özetliyordu:

“Fenerbahçe kongresi yapıldı. Kimse Ali (Koç) beyin kazanacağına ihtimal vermiyordu. Ne oldu bir dip dalga geldi, birdenbire her şey değişti. Yüzde 80’e yüzde 20 farkla Ali bey aldı. Şundan emin olun, bizi Cenab-ı Hak inşallah mahcup etmez. 24 Haziran’da birlikte yaşayacağız. Bir dip dalga geliyor, bu dalga Saadet’in dalgası buna inanıyorum. Kamuoyu yoklaması yapan şirketlerin bilgilerine dayanarak bunu söylüyorum.”

Temel beyin bahsini ettiği 24 Haziran akşamı sandıklar açıldı..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...