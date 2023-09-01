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Ekonomi Gelire göre vergi dönemi başlıyor
Ekonomi

Gelire göre vergi dönemi başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-01 10:46:00 -
Gelire göre vergi dönemi başlıyor

Hükümetin vergi reformu için düğmeye basması olumlu yankı buldu. Vergi sisteminde sadeleşmeye gidilerek vergi tabanının genişletilecek olmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren ekonomistler, ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye gidileceğine işaret ederek “Refah seviyesini yükseltecek, kalkınmayı hızlandıracak kritik bir adım atılıyor” ifadelerini kullandılar.

Buğra Kardan  İstanbul

Hükümet tarafından vergi reformu için düğmeye basılması olumlu yankı buldu. Ekonomistlerce reformla ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye gidileceğine işaret edilerek, “Refah seviyesini yükseltecek, kalkınmayı hızlandıracak kritik bir adım atılıyor” ifadesi kullanıldı. Gelir dağılımını iyileştirmek için hummalı çalışma yürüten hükümet, vergi reformu paketi için de düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ana hatlarını paylaştığı paketle, vergi sisteminde sadeleşmeye gidilecek. Vergi tabanı genişletilecek. Vergi türleri azaltılacak. Vergi toplama ve denetleme birimleri kuvvetlendirilecek.

Teşvikler ele alınıyor

Gelir ve kurumlar vergisi denetçilerinin adedi artırılacak. Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal yönleriyle ele alınacak. Vergi harcamasına yönelik düzenlemelerden etkin olmayanlar kaldırılacak. Doğrudan vergilerin gelir içinde ağırlığı artacak. Bunun için vergi teşvik, muafiyet, uzlaşma, matrah belirleme yeniden düzenlenecek. Vergi Usul Kanunu’na göre çift kayıt sistemi önlenecek. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. E-defter ve e-belge uygulamaları yaygınlaştırılacak. Dolaylı vergilerin düşük gelir guruplarına olumsuz etkilerinin önüne geçilecek. Vergi sisteminde adil, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı tesis edilecek. İktisatçılarca vergi reform paketi için çalışmalara başlanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Vergi sisteminde sadeleştirmeye gidilmesinin zorunluluk hâline geldiği kaydedildi. Ayrıca “Vergi adaletinin temin edilmesi gerekmektedir. Anayasa’mızda ‘Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır’ hükmü amirdir. Bu hüküm dikkate alınarak reform uygulanması olmazsa olmazdır” denildi.

Daha çok toplamak hedefleniyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç, konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Yeni dönemde muhasebe süreçlerinin iyileştirileceğini, e-beyanname ve e-defter uygulamalarının yaygınlaştırılacağını, kayıt dışılıkla mücadeleye hız verileceğini anlıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki doğrudan vergi hesaplanması ve toplanmasına dönük bir çalışma var. Bakan Mehmet Şimşek ilave vergi artışına gidilmeyeceğini söyledi. Türkiye ilk 10 ekonomide yer almak, yatırım-üretim-ihracat ülkesi olmak için doğrudan verginin payını yüzde 50’nin üzerine taşımalıdır.”

Ekonomi kayıt içine alınmalı

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise vergi sisteminin yalın ve adil olması gerektiğini belirterek, şunları ifade etti: “Dengesiz dağılım vergi adaletinin önünde engel olarak duruyor. Gelinen noktada doğrudan vergiler baskın olmalı. Vergi tabana yayılmalı, ekonomi kayıt içine alınmalı. Öyle görünüyor ki kayıt dışıyla mücadeleyi hızlandıracak, daha geniş tabana yayılacak, doğrudan vergiyi öne çıkaracak bir düzenleme yapılacak. Çünkü Türkiye’de dolaylı vergi oranı çok yüksek. Zaten orada ilerlenecek çok yol kalmadı. Mecburen değişime gidilecek, bu kaçınılmaz. Şu da mutlak ki hükümet tarafından uygulanacak vergi reformu gelir dağılımını düzeltmeye dönük. Bu reform ekonomiye ivme katar, bütçe açığını ve kamu borcunu dünya ortalamalarına yakın kılar.”
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