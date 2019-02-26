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Gelir vergisi beyannamesi uzatıldı mı | KDV beyannamesi uzatıldı mı 2019?

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin duyurusu, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Peki KDV beyannamesi uzatıldı mı 2019? İşte Gelir vergisi beyannamelerine ilişkin son dakika haberleri.

26 Şubat 2019 Salı 14:07
Gelir vergisi beyannamesi uzatıldı mı | KDV beyannamesi uzatıldı mı 2019?

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin duyurusu, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Peki KDV beyannamesi uzatıldı mı 2019? İşte Gelir vergisi beyannamelerine ilişkin son dakika haberleri.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle, süresi dün sona eren muhtasar beyannameler ile damga ve katma değer vergilerinin (KDV) beyannameleri bugün gün sonuna kadar verilebilecek.Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 28 Şubat günü sonuna kadar uzatıldı. 

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerekiyor.  Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019-Ocak dönemine ilişkin olarak dün yapılması gereken kayıtlar da 15 Mart'a kadar yapılabilecek. Söz konusu beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecek. 

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:07
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