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Ekonomi Gelir vergisi beyannamesi ne zamana ertelendi?
Ekonomi

Gelir vergisi beyannamesi ne zamana ertelendi?

Gelir vergisi beyannamelerinin ertelenmesi için yoğun talep söz konusuydu. Tam kapanma nedeniye sokağa çıkma kısıtlaması edeniyle 17 Mayıs’a kadar verilmesi gereken 2021 yılı ocak-şubat-mart aylarına ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılamsı isteniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da gelen taleplere karşılık verdi. Gelir ve kurum geçici beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı. Peki Gelir ve kurum geçici beyannameleri ne zaman verilecek? Gelir ve kurum geçici beyanname verme süreleri ne zamana kadar ertelendi? Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte vergi ve beyanname verme süreleri.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:01:00 - 2021-05-03 14:03:44
Gelir vergisi beyannamesi ne zamana ertelendi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergi ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ne zamana kadar uzatıldı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı. Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

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