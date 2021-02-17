Gelir İdaresi şoför alımı! Gelir İdaresi Başkanlığına şoför alım başvurusu ne zaman ve hangi şehirlerde alım yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Genel Müdürlüğe 280 şoför alımı yapacağını duyurdu. Duyuruda görev yapmak isteyen adayların, 15 Şubat ve 24 Şubat tarihleri arasında başvuru yapması gerektiği belirtildi. İşte” Şoför alım başvurusu hangi şehirlerde yapılacak ve kimler başvurabilir” sorularının cevabı…

Hangi şehirlere alım olacak?













Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,