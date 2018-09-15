0553 313 94 23

Gelin ve damadın düğün öncesi yaptığını görenler gözlerine inanamadı!

Çankırı'da bir çift, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla çöp topladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:52
Gelin ve damadın düğün öncesi yaptığını görenler gözlerine inanamadı!

Şehit Metin Selim Çelikel Sokağı'ndaki parka gelen Tahir ve Menekşe Kiremit çifti, düğün salonuna gitmeden önce ellerine giydikleri eldivenle çöp temizliği yaptı.

Gelin Menekşe Kiremit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için çöp topladıklarını söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini dile getiren Kiremit, bütün vatandaşları çevre temizliğine davet etti.

Damat Tahir Kiremit ise temizliği yaptıktan sonra düğün salonuna gideceklerini belirterek, çevre temizliğinin taşıdığı önemine değindi.

Kiremit çifti, daha sonra düğünlerini gerçekleştirmek üzere düğün salonuna gitti.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:52
  1. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü
  2. çöp toplayan gelin damat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efsane boksör Mayweather, efsane maç için geri dönüyor!
    1. Efsane boksör Mayweather, efsane maç..
    2. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
    3. Şişli'de döviz bürosunu soydular!
    4. Aydın'da ağaç altında korkunç manzara!..
    5. İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...
    6. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    7. İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma..
    8. Milletvekili ceza yedi! Stada..
    9. Çocuğunuzu kanserden koruyun
    10. Başkan Erdoğan'a hakaret eden masör..
    11. Hüsnü Mübarek'in oğulları hakkında..
    12. Dip dalganın etkisi sürüyor! İYİ..
    13. Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını!..
    14. Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!
    15. Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum..
    16. Bisikletin sürmenin çocuklara..
    17. Çocuğunuz şımarık mı?
    18. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
    19. Peygamberimizin büyük teyzesi: Hz...
    20. Fındık lahmacun nasıl yapılır?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula