Gelin pastası nasıl yapılır? Yumuşacık kar gibi gelin pastası yapılışı
Yumuşacık kekinin üzerindeki mis kokulu muhallebisiyle özellikle çay saatlerinin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek olan gelin pastası tarifini mutlaka deneyin. Adını gelinlik gibi kar beyaz görüntüsünden alan gelin pastası nasıl yapılır? İşte nefis yumuşacık gelin pastası tarifi...
Gelin Pastası Tarifi: Yumuşacık Keki ve Enfes Kremasıyla efis kıvamıyla gelin pastası nasıl yapılır?
Gelin Pastası Tarifi
Malzemeler
Keki için:
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Muhallebisi için:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Keki ıslatmak için:
2,5 su bardağı süt
Üzeri için:
Hindistan cevizi
Yapılışı
Derin bir kasede yumurta ve şekeri güzelce çırpın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip tüm malzemleri tekrar çırpın.
Kek karışımını fırın tepsisine dökün.
Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.
Kekiniz piştikten sonra fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Pastanın muhallebisi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın.
Elde ettiğiniz karışımı, ocağın üzerinde kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Muhallebiyi ocaktan alın ve ılıdıktan sonra üzerine toz krem şanti ekleyip mikser ile çırpın.
Keki ıslatmak için 2,5 su bardağı sütü soğuk kekin üzerine gezdirin.
Islattığınız kekin üzerine muhallebiyi dökün ve düzgün bir şekilde yayın.
En son pastanızın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin.
Dilerseniz süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...