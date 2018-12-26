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Gelibolu'da 2 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

Gelibolu'da kaçak olarak 2 ton kum midyesi avladığı belirlenen 3 kişiye, 3 bin 966 lira para cezası kesildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:53
Gelibolu'da 2 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi, 3 kişiye, 3 bin 966 lira ceza kesildi.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle kaçak avlanmaya yönelik denetimlere devam ediyor. Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, polisler ile ilçe merkezindeki feribot iskelesinde bir aracı durdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeler, ekipler tarafından tekrar denize dökülürken, yasak olarak avlanma yapan M.S., V.T. ve H.Ç.'ye toplamda 3 bin 966 lira ceza uygulandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:53
  1. Çanakkale
  2. Gelibolu
  3. kum midyesi

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